У Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького відбулася презентація книжки Наталії Сугацької та Олени Каліцевої «Миколаївщина (1941–1944)».

Видання присвячене складному й трагічному періоду історії нашого краю – періоду німецько-румунської окупації 1941–1944 років.

Як повідомили в Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького, у книзі розкрито особливості нацистського «нового порядку», висвітлено долі мирного населення, остарбайтерів і військовополонених, а також акцентовано увагу на геноциді євреїв та ромів.

Під час презентації авторки-Наталія Сугацька, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту права Національного університету «Одеська юридична академія», та Олена Каліцева, старша викладачка цієї ж кафедри-поділилися результатами своїх досліджень і розповіли про роботу над книгою.

Їхню розповідь доповнили світлини та кадри відеохроніки періоду окупації Миколаївщини, що допомогли глибше відчути атмосферу того часу.

Емоційним акцентом заходу стали виступи студентів із власними творами про війну, які не залишили байдужими жодного з присутніх.

