Сьогодні, 28 березня, у Миколаєві знову зафіксовано випадок зачепінгу – небезпечного чіпляння за електротранспорт під час руху. На жаль, попри численні застереження, такі інциденти повторюються.

Про це повідомили в «Миколаївелектротрансі», передає Інше ТВ.

На підприємстві нагадують, що зачепінг може призвести до падіння під колеса або на проїжджу частину; ураження електричним струмом; тяжких наслідків, включаючи летальні випадки.

«Закликаємо батьків не ігнорувати такі ризики та обов’язково говорити з дітьми про небезпеку подібних дій.

Якщо ви стали свідком подібної ситуації, негайно повідомте водія або відповідні служби. Водії та диспетчери підприємства оперативно реагують і передають інформацію до поліції», – зазначається в повідомленні КП «Миколаївелектротранс».

