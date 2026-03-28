27 березня розпочався процес прийому заявок на посади трьох незалежних членів наглядової ради КП «Миколаївелектротранс».

Шукають визнаних професіоналів із досвідом у сферах корпоративного управління, фінансів, стратегічного планування та транспорту, повідомляють в Миколаївській міськраді.

Відбір проходить із залученням рекрутера “Український інститут корпоративного управління” за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI).

Прийом документів від кандидатів триватиме до 20 квітня включно. Далі розпочнеться оцінка заявок, співбесіди та визначення переможців конкурсною комісією. У її складі 9 осіб: міський голова, депутати, експерти з корпоративного управління та транспорту, представники громадськості, а також представник Посольства Данії.

Після цього — перевірка документів і оцінювання заявок за чотирма критеріями: освіта, управлінський досвід, галузева експертиза та доброчесність (максимум 100 балів). Далі співбесіди з найкращими кандидатами та відкрите голосування. Рішення ухвалюються більшістю голосів; у разі рівного розподілу — голос голови комісії є вирішальним. Інформація про хід обговорень та результати голосування є конфіденційною. Всі протоколи засідань конкурсної комісії публікуватимуться за сайті міської ради.

Троє переможців голосування підуть на затвердження до міської ради.

Як повідомляло Інше ТВ, восени 2025 року у Миколаєві запрацювала Наглядова рада «Миколаївводоканалу»