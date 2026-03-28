Єврокомісія обговорює з державами-членами Євросоюзу варіанти єдиного рішення щодо статусу українців, які проживають на території ЄС, після березня 2027 року, причому не виключається як повне скасування тимчасового захисту, так і його продовження ще на рік.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на власні джерела.

За інформацією “ЄвроПравди”, Єврокомісія проводить консультації з державами-членами щодо можливих варіантів надання українцям, які нині проживають в ЄС під тимчасовим захистом, нового легального статусу з березня 2027 року.

Очікується, що до кінця травня 2026 року Єврокомісія має підготувати конкретну пропозицію, яка вже тоді офіційно буде розглянута представниками держав-членів у Брюсселі.

Розглядаються фактично всі можливі варіанти – від переведення українських громадян на загальні умови отримання дозволів на проживання в державах ЄС до створення нового спецстатусу для українських біженців.

Співрозмовники “Європейської правди” повідомили, що обговорюється також продовження дії тимчасового захисту ще на рік, до березня 2028 року, беручи до уваги той факт, що війна в Україні досі триває.

