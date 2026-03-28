27 березня завершилися пошукові роботи в с. Угли Рівненської області, які проводила спільно українсько-польська експедиція.

Про це повідомили в Міністерстві культури України, передає Інше ТВ.

«Україна і Польща разом працюють, щоб встановити правду про складні моменти нашої спільної історії та вшанувати пам’ять жертв. Така співпраця допомагає зміцнювати довіру між нашими народами. Вдячні Рівненській ОВА за підтримку в організації процесу, а також Національній поліції України та ДСНС за те, що гарантували безпеку експедиції», — сказав заступник Міністра культури Іван Вербицький.

Під час пошукових робіт фахівці КП Львівської обласної ради «Доля» разом із дослідниками з Поморського медичного університету (Польща) обстежили всі заплановані ділянки — загалом понад 1000 квадратних метрів. Зокрема, вони дослідили територію колишнього німецького євангелістського кладовища та ділянки поруч — за переказами, саме там могли бути поховані жителі села Угли, які загинули у 1943 році.

За результатами досліджень вдалося визначити місце, де колись стояла сільська каплиця, а також виявити цивільні німецькі поховання кінця ХІХ — початку ХХ століття. Під час робіт також зафіксували одиничне поховання чоловіка — обставини та час його загибелі поки невідомі, це ще досліджуватимуть. Масових поховань не виявили.

