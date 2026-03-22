Розпочинаються пошуки могил жертв Волинської трагедії в Углах Рівненської області на території України. На місце вже вирушили науковці з Поморського медичного університету, які відповідатимуть також за ексгумацію знайдених останків. Угли — це друга локація на Волині, де проводитимуться ексгумаційні роботи. Перша ексгумація відбулася рік тому в Пужниках.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Науковці зі Щецина проведуть перший етап робіт і мають на меті локалізувати місце поховання жертв Волинської трагедії з 1943 року. Про це повідомив координатор робіт професор Анджей Осовський: «В українських умовах це виглядає так: першим етапом є пошукові роботи. У разі виявлення могили подається наступна заява. Лише після її розгляду можна буде розпочати так звану ексгумацію. Я неодноразово підкреслюю, що це насамперед дослідницькі роботи. Виявлені останки будуть досліджені».

Науковці відберуть із них генетичний матеріал, щоб безіменні жертви Волинської трагедії змогли після багатьох років відновити свою ідентичність й бути гідно похованими в іменних могилах.

Як повідомляло Інше ТВ, в липні 2025 року у Луцьку відбулася меса за упокій жертв Волинської трагедії