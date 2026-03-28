Матч у миколаївській СК «Надія» 28 березня завершився з рахунком 87:78 на користь миколаївців.

Про це повідомили в МБК «Нііко-Баскет», передає Інше ТВ.

Найрезультативнішими гравцями нашої команди стали:

Максим Грищук — 30 очок + 9 підбирань + 3 перехоплення (РЕ 35!);

Максим Сафонов — 21 очко + 2 перехоплення;

Александер Пікок — 10 очок + 10 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення;

Богдан Лукʼян — 10 очок + 5 підбирань + 8 передач;

Артем Водолазський — 9 очок + 4 підбирання.

Вже завтра, 29 березня, відбудеться заключна гра регулярного чемпіонату проти «Говерли», тож вболівальників чекають на трибунах.

