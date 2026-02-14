Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі в межах Суперліги МБК «Ніко-Баскет» зустрічався з командою «Запоріжжя».

Матч завершився поразкою миколаївців з рахунком 77:80, повідомили в МБК «Ніко-Баскет».

Найрезультативнішими гравцями миколаївської команди стали:

Артем Водолазський — 17 очок + 7 підбирань;

Максим Сафонов — 12 очок + 10 підбирань + 7 передач;

Алекс Пікок — 13 очок + 11 підбирань;

Максим Грищук — 12 очок + 7 підбирань;

Джамір Маултрі — 11 очок;

Максим Зайцев — 7 очок + 4 підбирання.

Вже завтра наша команда зіграє проти чинного чемпіона Суперліги — «Дніпра».

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський тур Суперліги: у «Ніко-Баскет» – по одній перемозі та поразці