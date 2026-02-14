Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі в межах Суперліги МБК «Ніко-Баскет» зустрічався з командою «Запоріжжя».
Матч завершився поразкою миколаївців з рахунком 77:80, повідомили в МБК «Ніко-Баскет».
Найрезультативнішими гравцями миколаївської команди стали:
Артем Водолазський — 17 очок + 7 підбирань;
Максим Сафонов — 12 очок + 10 підбирань + 7 передач;
Алекс Пікок — 13 очок + 11 підбирань;
Максим Грищук — 12 очок + 7 підбирань;
Джамір Маултрі — 11 очок;
Максим Зайцев — 7 очок + 4 підбирання.
Вже завтра наша команда зіграє проти чинного чемпіона Суперліги — «Дніпра».
