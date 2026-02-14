«Європа прокинулася, і наші нещодавні дії – це лише початок», – сказала Урсула фон дер Ляєн під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Заява очільниці Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн під час Мюнхенської конференції з безпеки стосувалася безпеки ЄС під час російської агресії проти України та трансатлантичних відносин.

«Настав час для дій та європейського плану незалежності, – наголосила вона. – Європа пройшла шокову терапію. Певні межі були безповоротно перетнуті. Тепер ми всі погоджуємося з тим, що потрібно, і ми це впроваджуємо. Цифри є доказом. Витрати на оборону в Європі у 2025 році збільшаться майже на 80 відсотків порівняно з періодом до війни в Україні. Європейський Союз виділяє на цю мету 800 мільярдів євро. У рамках програми SAFE ми інвестуємо в основні можливості, від протиповітряної та протиракетної оборони до безпілотників та військової мобільності».

Урсула фон дер Ляєн оголосила про роботу над впровадженням європейського пункту про взаємну оборону. Вона також оголосила, що до 2028 року очікується, що оборонні інвестиції в Європі перевищать суму, яку Сполучені Штати витратили на обладнання торік.

