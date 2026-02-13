У 2025 році навчання під назвою Hedgehog, у яких взяли участь військові з країн НАТО, стали «шоком» для західних військових, оскільки група умовного противника, до якої входили українці, завдала їм значних уражень за допомогою дронів.

Про це пише Wall Street Journal, передає Громадське.

Загалом у навчаннях брали участь понад 16 тисяч військових із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими фахівцями з дронів, зокрема бійцями, відрядженими з передової.

Під час вправ змоделювали «спірне та перевантажене» різними типами безпілотників поле бою. В одному зі сценаріїв бойова група чисельністю кілька тисяч військових, зокрема британська бригада та естонська дивізія, намагалася перейти в наступ, але, просуваючись уперед, вони не врахували, наскільки дрони зробили поле бою видимим, кажуть співрозмовники WSJ.

Бойова група НАТО «просто пересувалася без маскування, розгортала намети й бронетехніку». Лише одна команда умовного противника з приблизно 10 українців контратакувала сили НАТО й приблизно за пів дня «знищила» 17 одиниць бронетехніки та здійснила 30 «ударів» по інших цілях.

Естонець Айвар Ханніотті, який очолював спільний естонсько-український підрозділ умовного противника чисельністю близько 100 людей, розповів, що вони застосували понад 30 дронів проти військ НАТО на території менш ніж 10 м². Оскільки така кількість приблизно вдвічі менша, ніж нині є на фронті в Україні, судді навчань іноді компенсували це, зараховуючи удари як удвічі більш руйнівні.

«Ми досить легко знаходили автомобілі й механізовані підрозділи та швидко їх уражали ударними дронами», — розповідає він.

Загалом, за його словами, результати були «жахливими» для сил НАТО. Українсько-естонські сили противника «змогли знищити два батальйони за день», тож «у межах навчань вони фактично вже не могли продовжувати бій». Сторона НАТО «навіть не дісталася до наших команд дронів».

Ці навчання шокували як самих військових, так і західних посадовців.

Вони продемонстрували “прозорість” сучасного поля бою та вразливість техніки за відсутності належного маскування, швидкого обміну даними й адаптованої тактики.

Також у європейських військ проблеми з ухваленням швидких рішень — у них зберігається інстинкт обмежувати доступ до чутливої інформації, який сповільнює “ланцюжок знищення”, тоді як ЗСУ прискорюють удари завдяки тому, що швидко обмінюються даними.

“Не було можливості сховатися. Ми досить легко знаходили машини й механізовані підрозділи та швидко їх знищували ударними дронами”, — заявив очільник “ворожого” підрозділу Айвар Ганніотті, додаючи, що підрозділи НАТО втрачали боєздатність, і що за таких умов можна знищувати по два батальйони за день.

“Уроки не засвоюються автоматично. Вони засвоюються лише тоді, коли ви розробляєте нові концепції, змінюєте доктрину, переглядаєте підготовку, вимоги до озброєння та навіть кадрову політику”, — прокоментував навчання генерал у відставці Девід Петреус.

Представниця “Аеророзвідки” Марія Лемберг тим часом наголошує, що чимало членів Альянсу досі демонструють “фундаментальне нерозуміння сучасного поля бою”, адже досі навчаються за старими методичками.

А один із командирів, який спостерігав за результатами симуляції, підсумував коротко: “Ми приречені”.