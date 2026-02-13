Спортивний арбітражний суд відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітета у справі його дискваліфікації з Олімпійських ігор. Про це повідомили у рішенні суду.

«Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК», — повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід, передає Суспільне.

CAS надав аргументи судді, яка ухвалила рішення щодо відхилення позову Владислава Гераскевича: ключові пункти

IBSF дискваліфікував Гераскевича через «намір одягнути шолом із зображенням портретів українських спортсменів, які загинули на війні. Як підтвердження цього наміру, наводяться слова Гераскевича від 10 лютого, що він змагатиметься у своєму шоломі.

Цей шолом IBSF та МОК визнали: “таким, що не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів”.

Арбітриня CAS визнала «розумними та пропорційними» правила, які запропонував МОК Гераскевичу – привернути увагу до теми у мікс-зоні, пресконференціях, соціальних мережах та носіння шолома під час тренувальних заїздів.

Рішення ухвалювала арбітриня з Німеччини – Аннетт Ромбах.

Сьогодні відбулися слухання про дискваліфікацію Владислава Гераскевича, ось що він про них розповів:

“Були довгі розмови. Говорили дві з половиною години. Я дуже вдячний можливість висловиится, нас вислухали рівно. Аргументи почули. Ми чекаємо на рішення. Як ви бачите, я доволі радий. Сподіваюся, правда переможе. Я досі знаю, що невинний”.

“Нема хепі ендінгу тут, бо змагання – здається, що цей поїзд пішов. У наших змаганнях – збирається час 4 спусків, я пропустив уже два. Не знаю, хто буде ухвалювати рішення. Можливо, їм треба буде перезапустити змагання, але тоді це порушення прав інших спортсменів. Не знаю, який буде позитивний висновок. Побачимо, що буде”. Але по всьому було видно, що український олімпієць був майже впевнений, що рішення буде на його користь.

“Це буде гарний жест, але з точки зору змагань — не матиме сенсу. Наш спорт доволі небезпечний. Вони викинули мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім віддали. Для мене – це крадіжка. Я не радий цьому. Я не маю наміру повертатися в Кортіну”.

Владислав Гераскевич після судового слухання CAS. AP/Antonio Calanni

“Розгляд справи може тривати кілька годин, ми поки не знаємо, скільки саме. Сподіваємося, що буде фінальне рішення, яке ми оголосили сьогодні, але спрогнозувати це не можу. Ми знаємо розклад змагань і розуміємо, що рішення має бути до початку старту, але не знаємо, як довго буде тривати розгляд. Причина слухання – визначити, чи рішення IBSF було легальним, чи ні. Це питання, на яке CAS має надати відповідь”, – сказав генеральний директор CAS Меттью Ріб.

І ось тепер ми знаємо цю відповідь.