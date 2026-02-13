Золото з брехні. Кремлівська пропаганда створює фейки та дипфейки про Олімпіаду, на яку не пустили Росію. Найбільше дістається українцям та італійцям — господарям зимових Ігор.

Фейки про «невдачі» українських спортсменів та політиків пропагандистські медіа РФ почали розповсюджувати ще до відкриття Олімпійських ігор у Мілані і не втомлюються брехати щодня. Найпоширеніший прийом, як зазначає «МО»: фейкові повідомлення оформлюються як матеріали авторитетних джерел.

Маючи фальсифіковане відео від «агенства Reuters», у Тг-каналах і Вконтакті поширюється твердження про те, що Київ нібито збирався відправити до Мілана 120 агентів СБУ, щоб ніхто з учасників української делегації не втік. Повідомляється, що італійська влада нібито заборонила це робити.

Тим самим принципом у Твіттері та Вконтакті поширюється схожий матеріал про те, що СБУ нібито конфіскувала паспорти членів сімей українських спортсменів, щоб вони не залишилися в Італії після Олімпіади. Для доказу демонструється фейковий ролик неназваного англомовного ЗМІ, а як іконка видання — логотип медіапроекту «Агентство».

Використовуючи фейковий ролик від імені МОЗ Італії, повідомляється, що українські біженці закликають плювати гостям Олімпіади в їжу. Інший дипфейк, створений за допомогою штучного інтелекту, використовує як основу репортаж канадського телеканалу CBC Sports: нібито українську делегацію поселили подалі від інших, бо на Олімпіаді в Парижі вони «влаштовували конфлікти зі спортсменами з інших країн».

Дісталося і організаторам Ігор: нібито вони зіткнулися з тим, що далеко не всі квитки на міланський стадіон “Сан-Сіро” розпродали», — пише урядова «Російська газета». Насправді стаття La Repubblica, на яку стоїть посилання, повідомляє, що, на момент публікації, кількість проданих квитків перевищила 50 тис., а непроданих залишалося менше 10 тис. А популярний Z-канал Рибар назвав церемонію відкриття «сатанинською», посилаючись на статтю в індійському виданні Times.

В останні дні ЗМІ РФ зловтішно перебріхують історію з дискваліфікацією скелетоніста Владислава Гераскевича. Найбільш кінчені стверджують, що на його шоломі, через який виник скандал, зображено бійців ЗСУ, які брали участь у тортурах і розстрілах — зрозуміло, не наводячи жодних доказів.