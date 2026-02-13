Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що заробітна плата вчителя повинна бути середньою по ринку і вище.

“Зарплата повинна бути достойною, яка не буде спонукати вчителя шукати якісь додаткові заробітки поза межами своєї основної діяльності… Вона повинна бути як мінімум середньоринковою в порівнянні не тільки зі сферою освіти, вона повинна бути середньою на ринку і вище. Людина повинна почувати себе гідно і мати можливість придбати все необхідне для життя і не думати про елементарні речі”, – сказав Лісовий подкасту “Діалоги” на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки, пише Iнтерфакс.

Він додав, що мотивація вчителя залежить не лише від зарплати, але й від професійного зростання і його освітнього середовища.

Як повідомлялося, по результатам розгляду у Верховній Раді державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти. Документом передбачено з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року — ще на 20%. Водночас уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.

23 грудня 2025 року у Міносвіти розповіли, які чотири моделі оплати праці педагогів на сьогодні розробило відомство для подальшого обговорення із зацікавленими сторонами.

З 1 січня 2026 року вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримали підвищення заробітної плати на 30%.