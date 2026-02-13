Найближчими днями погода в Україні різко зміниться. На місце весняного тепла й відлиги, які прогнозують на завтра, прийдуть сильні опади, штормові пориви вітру та згодом – навіть похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.

Згідно з інформацією експерта, у суботу “в Україні поратиметься циклон”.

Діденко уточнила, що його центр буде при цьому “десь у районі Дніпропетровської області”.

З огляду на таку ситуацію, дощі впродовж 14 лютого ймовірні:

на сході;

на півдні;

подекуди – у центральних областях.

“Трохи дощів також очікуєтся на заході”, – додала метеоролог.

При цьому на півночі буде:

хмарно;

вогко;

часом – туман.

Температура повітря в суботу, за словами Діденко, особливих змін не зазнає.

“Відлига, невеликі “плюси”, на півдні аж до весняних +5+10 градусів”, – поділилась синоптик.

Вона нагадала також, що людям найближчим часом необхідно бути дуже обережними, адже “потепління приведе з собою не аж так милі явища”, як:

танення снігу та льоду;

зсуви снігових масивів із дахів;

водоспади з карнизів;

бурульки;

калюжі з льодяними прихованими острівцями;

у горах – небезпека лавин.

“У Києві день китайских пластмасових червоних сердечок буде теплим. Впродовж дня стовпчики термометрів завтра досягнуть +3 градусів“, – розповіла Діденко.

При цьому згідно з інформацією експертів Українського гідрометеорологічного центру, по території міста Києва та Київської області в цілому найближчим часом і завтра можливі небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про туман, за якого видимість буде обмеженою до 200-500 м:

до кінця сьогоднішнього дня (13 лютого);

найближчої ночі;

у першій половині дня 14 лютого.

“І рівень небезпечності, жовтий”, – уточнили в УкрГМЦ.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення: