Найближчими днями погода в Україні різко зміниться. На місце весняного тепла й відлиги, які прогнозують на завтра, прийдуть сильні опади, штормові пориви вітру та згодом – навіть похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.
Згідно з інформацією експерта, у суботу “в Україні поратиметься циклон”.
Діденко уточнила, що його центр буде при цьому “десь у районі Дніпропетровської області”.
З огляду на таку ситуацію, дощі впродовж 14 лютого ймовірні:
- на сході;
- на півдні;
- подекуди – у центральних областях.
“Трохи дощів також очікуєтся на заході”, – додала метеоролог.
При цьому на півночі буде:
- хмарно;
- вогко;
- часом – туман.
Температура повітря в суботу, за словами Діденко, особливих змін не зазнає.
“Відлига, невеликі “плюси”, на півдні аж до весняних +5+10 градусів”, – поділилась синоптик.
Вона нагадала також, що людям найближчим часом необхідно бути дуже обережними, адже “потепління приведе з собою не аж так милі явища”, як:
- танення снігу та льоду;
- зсуви снігових масивів із дахів;
- водоспади з карнизів;
- бурульки;
- калюжі з льодяними прихованими острівцями;
- у горах – небезпека лавин.
“У Києві день китайских пластмасових червоних сердечок буде теплим. Впродовж дня стовпчики термометрів завтра досягнуть +3 градусів“, – розповіла Діденко.
При цьому згідно з інформацією експертів Українського гідрометеорологічного центру, по території міста Києва та Київської області в цілому найближчим часом і завтра можливі небезпечні метеорологічні явища.
Йдеться про туман, за якого видимість буде обмеженою до 200-500 м:
- до кінця сьогоднішнього дня (13 лютого);
- найближчої ночі;
- у першій половині дня 14 лютого.
“І рівень небезпечності, жовтий”, – уточнили в УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств;
- руху транспорту.