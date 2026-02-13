США активно нарощують експорт кукурудзи та посилюють позиції на ключових ринках, зокрема в ЄС, витісняючи Україну. Про це заявила керівниця редакційного контенту та аналітики ASAP Agri Вікторія Блажко в коментарі Latifundist.com, пише Кореспондент.

Між сезонами 2023/24 і 2024/25 США збільшили постачання кукурудзи до ЄС на 6,5 млн тонн, тоді як Україна скоротила експорт на 7,5 млн тонн. Найбільш відчутне скорочення українських постачань зафіксували в Італії, Нідерландах і Португалії.

Тоді як у 2025-2026 роках США закріпилися на низці ринків завдяки торговельним угодам із фіксованими обсягами та зняттям бар’єрів. Мова, зокрема, про Японію, Південну Корею та країни Південно-Східної Азії. У ЄС рамкова угода про “збалансовану торгівлю” також створює кращі умови для американських постачальників.

За словами Блажко, нинішні зміни мають ознаки структурного зсуву торговельних потоків, а не сезонних коливань.

Єдиним великим ринком, де Україна наразі нарощує експорт і майже не постає перед конкуренцією зі США, залишається Туреччина. Нині близько 75% імпорту кукурудзи цією країною забезпечує Україна, і подальша динаміка переважно залежатиме від турецького попиту.