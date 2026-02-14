Центр спеціального призначення “Омега” здійснив унікальну операцію майже в тилу ворога на Покровському напрямку.

У ході спецоперації було звільнено бійця «Омеги», який перебував у ворожому полоні 27 днів.

Про це повідомив командир ЦСП «Омега» Яцюк Павло, інформує фейсбук-сторінка НГУ, передає Інше ТВ.

«Офіцер, спецпризначинець з позивним «Карат», вже прямує до Києва на лікування у звʼязку з отриманими пораненнями», – зазначається в повідомленні.

За підтримку і допомогу Павло Яцюк висловлює вдячність бійцям та керівництву ЦСО «А» СБУ та 14 бригаді НГУ «Червона Калина» 1 корпусу «Азов».

«На відміну від країни-агресора, ми своїх не кидаємо», – додав Яцюк.

Як повідомляло Інше ТВ, Наші вдома! 71-й обмін – Україна повернула з неволі 157 військових та цивільних громадян (ФОТО)