Міністерство закордонних справ Великобританії звинуватило російську державу у смерті лідера опозиції Олексія Навального, яка, за його словами, стала наслідком отруєння дротиком, що містив отруту жаби (епібатидин).

Юлія Навальна, вдова російського дисидента, оголосила про це на прес-конференції під час Мюнхенської конференції з безпеки. Поруч з нею стояли міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Швеції та Нідерландів. Навальна оголосила про смерть свого чоловіка на тому ж зібранні в 2024 році.

Навальний перебував у в’язниці приблизно за 40 миль (64 км) на північ від Полярного кола, коли помер. Він був засуджений до десятиліть ув’язнення в «особливому режимі».

Союзники Навального неодноразово звинувачували Кремль у його вбивстві – звинувачення, які Москва відкинула як абсурдні. Російські чиновники наполягають, що він помер від сукупності захворювань, включаючи серцеву аритмію, спричинену гіпертонією.

Сліди епібатидину були виявлені після аналізу зразків речовин, знайдених на тілі Навального. Уряд Великої Британії заявив, що ця отрута природним чином міститься в тілі жаб, що мешкають у дикій природі Південної Америки, але в неволі жаби не виробляють цю речовину, яка також не зустрічається в природі Росії.

У заяві було зроблено висновок: «Немає жодного невинного пояснення його присутності в організмі Навального».

Велика Британія повідомила про отруєння Організацію із заборони хімічної зброї, звинувативши Росію в «грубому порушенні» Конвенції про хімічну зброю.

Кремль має довгу історію використання отрути як зброї проти своїх ворогів. Смерть Олександра Литвиненка в Лондоні від радіоактивного полонію в 2006 році, атака нервово-паралітичною речовиною на колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері в 2018 році та попередня спроба отруєння Навального закріпили репутацію Росії як країни, яка вдається до токсинів, щоб заставити замовкнути критиків і перебіжчиків.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, міністр закордонних справ Британії Іветт Купер сказала: «З того часу, як Юлія Навальна оголосила про втрату свого чоловіка тут, у Мюнхені, два роки тому, Велика Британія з великою рішучістю шукає правду про смерть Олексія Навального.

Тільки російський уряд мав засоби, мотив і можливість застосувати цей смертельний токсин проти Олексія Навального під час його ув’язнення в Росії. Сьогодні, разом із його вдовою, Велика Британія висвітлює варварський задум Кремля щодо придушення його голосу».

Як повідомляло Інше ТВ, 16 лютого 2024 року в РФ в колонії “Полярна сова” помер Олексій Навальний