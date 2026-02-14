Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї виступаючи на полях Мюнхенської безпекової конференції, заявив, що “двері для діалогу в Україні відкриті, і всі сторони повинні намагатися досягти всеосяжної і тривалої мирної угоди та усунути першопричини конфлікту”, а також закликав Європу бути активнішою у мирних зусиллях, передає кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна”

“Щодо “української кризи” (так називають у КНР війну Росії проти України) нарешті відкрилися двері для діалогу. Всі зацікавлені сторони повинні скористатися нагодою для досягнення всеосяжного, міцного та обов’язкового мирного договору, усунути першопричини конфлікту та забезпечити тривалий мир і стабільність у Європі”, – сказав він.

На думку міністра закордонних справ Китаю, Європа не повинна спостерігати за цим з боку.

“Оскільки конфлікт спалахнув тут, у Європі, Європа має повне право брати участь у переговорах у належний час. Європа не повинна бути в меню, а має бути за столом переговорів”, – зазначив він.

“Зараз ми бачимо, що Європа знайшла в собі мужність вести переговори з Росією. Це добре, і ми це підтримуємо”, – наголосив Ван Ї.

В той же час, на його думку, не слід вести діалог заради самого діалогу, а Європа повинна запропонувати нові ідеї та нові плани щодо вирішення цієї проблеми.

“І в цьому процесі нам потрібно сприяти створенню більш збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки для Європи. Отже, роблячи це, ми усуваємо корінні причини кризи та можемо запобігти її повторенню. А для досягнення сталого та тривалого миру Китай по-своєму надаватиме повну підтримку мирному процесу”, – підсумував глава МЗС.

Він також уточнив, що Китай не є стороною, безпосередньо залученою до конфлікту, не має права остаточного рішення, а лише сприяє переговорам про мир.

Щодо стосунків Китаю та ЄС, Ван Ї висловив переконання, що вони мають бути партнерами, не є системними суперниками чи стратегічними конкурентами.

“Але між нашими двома сторонами є відмінності та розбіжності, наприклад, наші соціальні системи, наші цінності та наша модель розвитку, але це тому, що в нас різна історія та культура, і виходячи з цього, наші народи мають різний вибір щодо способу розвитку. Але це не означає, що ми повинні стати суперниками чи конкурентами”, – сказав міністр.

Він задекларував, що для Китаю та ЄС важливіше практикувати багатосторонність, захищати авторитет ООН, говорити “ні” односторонній практиці, захищати вільну торгівлю та протистояти блоковій конфронтації.