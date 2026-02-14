13 лютого п’ятеро українських дітей повернулися додому, за долю яких Україна боролася майже чотири роки.

«Кожне таке повернення є великою перемогою, адже це діти, які були викрадені ворогом», – повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

«Серед врятованих — троє дітей, яких росіяни ще фактично немовлятами депортували з Херсонського будинку дитини під час окупації міста. Увесь цей час їхні рідні жили надією на порятунок дітей та не припиняли боротьбу. І сьогодні родини знову разом… Окрім трьох дітей із Херсона, додому повернулися ще двоє дітей, які пережили важкі втрати, але сьогодні нарешті возз’єдналися зі своїм рідними», – зазначив Кулеба.

За його інформацією, це повернення стало можливим в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, завдяки постійній і кропіткій роботі Офісу Омбудсмана.

«Окрема подяка Першій Леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп за те, що ви змусили російську сторону почути крик матері, відчути біль жінки, у якої забрали дитину. Ваші зусилля стали вирішальними у возз’єднанні родин», – додав він.

З початку повномасштабного вторгнення Save Ukraine вдалося врятувати вже 1152 дитини.

