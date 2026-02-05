7 українських дітей та підлітків команда Save Ukraine врятувала з окупації минулого тижня.

Це стало можливим завдяки підтримці Володимира Кличка, Tетяни Кіль з We Are All Ukrainians, Helping to Leave та Об’єднаного центру з координації пошуку й звільнення, повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

«Ці діти пережили роки залякувань та спроби стерти їхню національну ідентичність, але тепер вони нарешті в безпеці», – зазначив він.

Серед врятованих:

8-річний Всеволод та 5-річний Ярослав, які ледь не потонули, коли їхній дім опинився під водою після підриву Каховської ГЕС. Висота води у будинку сягала майже 2 метрів, усі сімʼя хлопців опинилася без світла, їжі та ліків. Увесь цей час мама переховувала своїх синів від окупантів, майже не випускала з дому, щоб дітей не примусили вчитися в російській школі та не вилучили з родини.

17-річна Марта і 9-річний Матвій, до будинку яких двічі вдиралися окупанти. Під час однієї з облав дітей змушували піднімати руки вгору. Марту тоді силоміць відвели в окрему кімнату на допит, а в сусідній допитували маму. Жінку поранили, вдягнули мішок на голову і в кайданках забрали у невідомому напрямку. 5 місяців тоді діти прожили без мами.

20-річний Дмитро, якого двічі забирали до військової комендатури після перевірки на блокпості. Вперше він разом із другом просидів там добу. Друга тоді били дубинкою по ногах, бо хлопець не хотів виконувати накази окупантів. На Дмитра в окупації завели кримінальну справу, щоб легше було його схилити до служби в російській армії. А коли він отримав повістку з датою прибуття у військкомат, юнак вирішив остаточно тікати з окупації.

Зараз усі врятовані перебувають у центрах «Надії та відновлення» Save Ukraine, де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україну з окупації протягом тижня повернули 11 дітей