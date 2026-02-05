Укрзалізниця та Міністерство розвитку громад та територій України підготували проєкт змін до правил та тарифів на пасажирські перевезення. Передбачається запровадження динамічного ціноутворення на квитки преміумсегмента, а також оновлення умов повернення коштів за квитки, що повертають пасажири.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Інше ТВ.

Запропоновані рішення ухвалюються в умовах повномасштабної війни, коли залізнична інфраструктура та рухомий склад системно зазнають ворожих обстрілів, а компанія несе додаткові витрати на безпеку, відновлення і захист пасажирів.

Від сьогодні протягом 30-ти днів триватиме громадське обговорення у форматі онлайн. У цей період усі зацікавлені сторони можуть подати свої зауваження та пропозиції на електронну адресу.

Динамічне ціноутворення у преміумсегменті

Пропонується змінити принцип динамічного ціноутворення на квитки преміумкласу. Вартість квитка залежатиме від періоду року, дня тижня, дати придбання та, в перспективі після впровадження відповідних ІТ допрацювань, від реального рівня заповненості поїзда. Аналогічний підхід до формування вартості квитків застосовується в більшості європейських залізничних компаній. Його ж використовують авіалінії.

Наприклад, якщо пасажир купує квиток на поїзд з Києва до Львова в перший понеділок лютого — непіковий період — і робить це за 20 днів до поїздки, вартість квитка у вагоні СВ буде нижчою, ніж якщо квиток на цей самий поїзд купити в липні — піковий період — у п’ятницю, коли попит високий, і залишилося останнє місце у вагоні.

Важливо: ці зміни стосуватимуться проїзду виключно у вагонах СВ (люкс), 1 класу поїздів «Інтерсіті» — у внутрішньому сполученні. Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також 2 класу “Інтерсіті” — у внутрішньому сполученні не зміниться.

Також будуть проіндексовані тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Ціна у цих вагонах з квітня збільшиться орієнтовно на 20%. Саме ці місця викуповуються найшвидше й на них є підвищених незадоволений попит. У інших вагонах міжнародних поїздів ціни на проїзд не зміняться.

Оновлення правил повернення квитків

За статистикою, майже 70% повернень квитків стаються за 4 дні до відправлення поїзда. При цьому значна частина таких квитків повторно не продається, особливо у разі пізнього повернення. Це створює ситуацію, коли квитки на поїзд спочатку неможливо купити, а потім він їде напівпорожнім.

Тому пропонується запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Чим раніше повернути квиток — тим більша сума повернення.

Передбачено такі умови повернення:

якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда — кошти повертаються повністю;

за 10-14 діб — повертається 90% вартості квитка;

за 5-9 діб — 75% вартості;

від 1 до 4 діб — 50% вартості;

менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.

Важливо: зміни умов повернення коштів стосуються усіх квитків у всіх вагонах, не лише преміумсегмента.

Водночас Мінрозвитку передбачило можливість, що ці зміни не застосовуватимуться до військовослужбовців та соціально вразливих груп пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю, а також не стосуватимуться поїздів до прифронтових територій. Відповідний механізм напрацьовуватиме Укрзалізниця.

Запропоновані зміни допоможуть рівномірніше розподіляти попит між популярними та менш завантаженими датами, зменшити втрати від невикористаних квитків. Отримані додаткові доходи планується спрямувати на ремонт рухомого складу, покращення сервісів для пасажирів і соціальні програми.

Детальніше про нормативно-правові акти, що визначають зміни:

«Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні»

«Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України»

«Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід – Захід»

Зауваження та пропозиції щодо проєкту наказу слід надсилати на електронну адресу: o.pavlichenko@mtu.gov.ua.

