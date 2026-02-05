Генеральний директор Данського агентства з управління в надзвичайних ситуаціях (DEMA) Кеннет Педерсен та інші представники Делегації відвідали Миколаївську область.

Іноземних партнерів зустріли заступник начальника Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Гранатуров та начальник Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Микола Панасенко.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Під час зустрічі сторони обговорили особливості функціонування системи цивільного захисту регіону в умовах воєнного стану, а також ознайомилися з практичним досвідом реагування на надзвичайні ситуації, здобутим підрозділами ДСНС Миколаївщини у період повномасштабного вторгнення.

У межах візиту делегація відвідала об’єкти у Миколаєві, що зазнали найбільших руйнувань унаслідок ворожих обстрілів. Огляд локацій дозволив іноземним партнерам наочно оцінити складні умови, в яких українські рятувальники щоденно виконують завдання за призначенням.

Генеральний директор DEMA Кеннет Педерсен наголосив на унікальності українського досвіду для європейської спільноти:

«Для нас важливо розуміти, як працює система цивільного захисту в умовах війни. Досвід українських рятувальників є безпрецедентним для європейської системи безпеки. Ми бачимо, що передана нами техніка ефективно використовується. Наша мета — продовжувати обмін знаннями, адже партнерство допомагає не лише підсилювати вашу спроможність, а й адаптувати міжнародні протоколи безпеки до нових викликів».

Начальник Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Микола Панасенко зазначив: «Ми ділимося власним досвідом ліквідації наслідків ворожих обстрілів і водночас відчуваємо всебічну та надзвичайно важливу підтримку з боку Королівства Данії. Така співпраця робить роботу українських рятувальників безпечнішою, а захист населення — ефективнішим. Щиро вдячні данському народу за підтримку та солідарність у цей складний для нашого регіону час».

