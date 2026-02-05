Перший кредит під 0% для бізнесу на енергообладнання виданий.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

За її інформацією, загалом до 16 банків уже надійшло 306 заявок на суму 384 млн гривень.

«ЕнергоКредит під 0% річних доступний для ФОПів та юридичних осіб — мікро-, малого й середнього бізнесу у межах програми «Доступні кредити 5–7–9».

Сума кредитування — до 10 млн грн строком до 3 років.

Кошти можна використати на генераційні установки — газотурбінні, газопоршневі, біогазові, дизельні, бензинові та газові генератори.

17 банків-партнерів вже працюють з енергокредитами, інші банки поступово долучаються до програми. Заявки на пільгове кредитування розглядаються пріоритетно.

Це дає підприємствам можливість працювати без зупинок під час відключень, зберігати виробництво й робочі місця, а громадам — стабільну роботу підприємств і важливих об’єктів навіть у складних енергетичних умовах», – зазначила вона.

Детальні умови та перелік банків: https://energycredit.bdf.gov.ua

