В акваторії Фінської затоки на підході до Санкт-Петербурга стався вибух на контейнеровозі MSC Giada III з 22 членами екіпажу на борту, що йшов у місто з бельгійського Антверпена.

Про це повідомляє ERR.ee з посиланням на кілька ЗМІ, передає Інше ТВ.

Вибух у моторному відсіку судна, що ходить під прапором Ліберії, пролунав, коли воно опинилося в Невській губі. Після цього спалахнула пожежа, і вогонь охопив палубну надбудову.

Останній сигнал про місцезнаходження контейнеровозу надійшов близько 19:30 4 лютого, після чого він зник з радарів. Вранці 5 лютого судно з’явилося порту Петербурга.

Займання на борту гасили кілька годин – на допомогу постраждалим з петербурзького порту прибули аварійно-рятувальне судно “Рятувальник Карев” (як зазначає The Insider, згідно з даними Starboard Maritime Intelligence, “Рятувальник Карев” з вечора 4 лютого не виходив з порту Санкт-Петербурга. – ред.) і криголам”. Контейнеровоз відбуксували до порту Санкт-Петербург.

Пошкодження в корпусі MSC Giada III та розливу палива не зафіксовано. Капітан судна – громадянин РФ, решта членів команди – громадяни М’янми, ніхто не постраждав, пише MNS. Офіційних коментарів щодо інциденту від російської влади що не було.

Згідно з даними відстеження суден, 21 січня контейнеровоз вийшов із порту міста Агадір (Марокко), після чого подався до Бельгії, а 31 січня він взяв курс на Санкт-Петербург.

За повідомленням українського медіаканалу United24, судно Giada III належить до російського “тіньового флоту”.

