Держагентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оштрафувало київське “Динамо” на понад 5 млн гривень за порушення правил реклами азартних ігор на території стадіону. Про це пише УНН з посиланням на рішення Агентства та пресслужбу клубу.

Застосувати до ТОВ “Футбольний Клуб “Динамо” Київ” фінансову санкцію у розмірі 5 млн 188,2 тис. гривень – йдеться в рішенні.

Зазначається, що “Динамо” має сплатити штраф не пізніше трьох місяців, а також повідомити Агентство про добровільне виконання цього рішення.

Порушення було виявлено 16 січня 2026 року. Клуб, за даними агентства, не дотримався низки положень статті 22-1 закону “Про рекламу”. Клуб має право оскаржити рішення регулятора у суді протягом трьох місяців. У разі несплати або відсутності оскарження справа буде передана до виконавчої служби для примусового стягнення. Рішення набрало чинності з 26 січня 2026 року.

У “Динамо” заявили, що підтверджують факт накладення штрафу уповноваженим державним органом у зв’язку з порушенням вимог чинного законодавства щодо розміщення рекламних матеріалів на території стадіону.

Ми усвідомлюємо, що регулювання у сфері реклами та букмекерської діяльності перебуває в процесі активних змін, і визнаємо можливі технічні або організаційні недоліки з нашого боку. Відповідальність за власні дії є базовим принципом діяльності ФК “Динамо”. У процесі діалогу з державним агентством PlayCity клуб дійшов спільного розуміння щодо необхідності подальшої системної співпраці. ФК “Динамо” відкрите до взаємодії з регулятором. Ми вже розпочали діалог щодо спільних ініціатив, спрямованих на формування культури відповідальної гри. Ми переконані, що така взаємодія буде корисною для держави, українського спорту та суспільства загалом – заявили в клубі.