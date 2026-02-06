У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто 24 лютого, відбудеться спеціальна сесія Європейського парламенту.

Очікується, що тоді євродепутати погодяться на надання Україні позики в розмірі 90 мільярдів євро. Напередодні з цього питання дійшли згоди посли країн ЄС, однак процедура на цьому ще не завершується.

Про це інформує Українська редакція «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Питання є нагальним, адже влада в Києві має отримати кошти не пізніше початку квітня, коли бюджет може залишитися без фінансування. Водночас процедури в Європейському Союзі тривають. Остаточне рішення про перерахування грошей Україні буде можливим лише після узгодження відповідних положень спільно представниками Європейського парламенту та держав-членів ЄС.

Європейська комісія запропонувала, і країни-члени з цим погодилися, щоб дві третини виділеної суми, тобто 60 мільярдів євро, було спрямовано на військову підтримку. Військова техніка, яку Україна купуватиме за ці кошти, має передусім походити з Європи. Виняток можливий у разі відсутності необхідного обладнання в наявності — тоді допускаються закупівлі, наприклад, у США. Решту 30 мільярдів євро планують спрямувати на підтримку функціонування держави та надання базових публічних послуг.

