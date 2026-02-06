Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.02.26
особового складу / personnel – близько 1 244 560 (+720) осіб / persons
танків / tanks – 11 648 (+6) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 007 (+11) од.
артилерійських систем / artillery systems – 37 014 (+39) од.
РСЗВ / MLRS – 1 637 (+1) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 295 (+2) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 125 920 (+826) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 245 (+0) од.
кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 77 311 (+162) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 063 (+1) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.