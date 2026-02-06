Артем Водолазький – досвідчений гравець, який стабільно впливає на гру команди, бере на себе відповідальність у важливі моменти та додає впевненості партнерам на майданчику.

Про це, інформуючи про підписання ексгравця «Кривбасу», повідомили в МБК «Нако-Баскет».

«Вже у найближчому турі, що відбудеться цими вихідними, Артем зможе дебютувати за нашу команду!

Цього сезону форвард у середньому набирає 10,9 очка та виконував 3,7 підбирання за гру», – кажуть у миколаївському баскетбольному клубі.

Як повідомляло Інше ТВ, раніше МБК «Ніко-Баскет» підписав Джаміра Маултрі та Александера Пікока.