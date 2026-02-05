Александер Пікок став новим гравцем «Ніко-Баскет».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці миколаївського баскетбольного клубу, передає Інше ТВ.

«Алекс уже добре знайомий українському вболівальнику своїми яскравими виступами за «Кривбас». Але напередодні «Кривбас» повідомив про призупинення своєї участі в чемпіонаті України.

Александер уже підписав контракт та візьме участь у найближчому домашньому турі, який пройде в Миколаєві!

Американський форвард у складі «Кривбасу» став автором першого за чотири роки тріпл-даблу в Суперлізі, визнавався MVP тижня та набирав у середньому 16,4 очка, 7,0 підбирання та 2,5 передачі за гру», – поінформували в МБК «Ніко-Баскет».

Як повідомляло Інше ТВ, у січні цього року Джамір Маултрі став новим гравцем МБК «Ніко-Баскет».