У США завершується підготовка до можливого розгортання перспективної мобільної системи протидії безпілотникам, яка може суттєво посилити захист підрозділів від повітряних загроз і змінити тактику боротьби з дронами на полі бою.

Про це повідомляє The War Zone.

Її розробник – та сама фірма, яка розробила Tempest — високомобільний повнопривідний автомобіль з пусковими установками для ракет Longbow Hellfire з радіолокаційним наведенням, оптимізований для збиття безпілотних повітряних загроз. Принаймні два автомобілі Tempest зараз перебувають на службі в Україні, де вони вперше несподівано з’явилися на початку цього місяця.

❗️The 🇺🇦Ukrainian Air Force has adopted the 🇺🇸American Tempest air defense system into service. It has already destroyed 21 enemy Shahed drones. pic.twitter.com/MQjDANeRtm — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) January 13, 2026

Минулого тижня Командування систем морської піхоти (MARSCORSYSCOM) тихо опублікувало оголошення про укладення контракту на те, що воно наразі називає системою Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH).

«Програмний офіс виконавчого директора програми Land Systems (PEO LS) морської піхоти для наземної протиповітряної оборони (GBAD) має намір укласти гібридний контракт (тип з фіксованою ціною та вартістю) на основі єдиного постачальника з V2X… на систему Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH)», – йдеться в повідомленні. «Морська піхота має унікальну та конкретну потребу в закупівлі системи боротьби з малими безпілотними літальними апаратами, яка вже має рівень технологічної готовності (TRL)-9, для підтримки спешених морських піхотинців».

Основне призначення DASH — виявлення, розпізнавання, супровід і знищення малих безпілотників. Систему розробляють у мобільному форматі, що дозволить швидко змінювати позиції та застосовувати її в умовах маневреної війни.

У межах планів закупівель морська піхота США розраховує отримати до 50 таких комплексів. Дві перші установки мають поставити до кінця травня, решту — до грудня. Досягнення початкової оперативної готовності заплановане на 2027 фінансовий рік, який стартує 1 жовтня цього року. Укладення контракту очікується найближчим часом.

Окремо наголошується на вимозі технологічної готовності системи на рівні TRL-9, що передбачає повністю завершений виріб, перевірений у максимально наближених до бойових умовах. У цьому контексті згадується комплекс Tempest від компанії V2X, який презентували у жовтні 2025 року. Згодом з’являлася інформація про його закриті випробування в Україні — систему помітили на одному з відео повітряного командування “Центр”.