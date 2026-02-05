Цієї ночі росія знову атакувала міста і села України. Пошкоджені житлові будинки, логістична інфраструктура. Серед них – Сумщина.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Шосткинському районі під обстріл попала залізничниця – чергова по станції, яка прямувала на роботу. Операвтино надано медичну допомогу.

Тут же удар прийшовся і по «Вагону незламності», який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Люди перебували в укритті. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів.

Під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі.

Крім того, ворог вдарив безпілотникамм по залізничній станції в Охтирському районі. Пошкоджено технічні приміщення, колії. Все оперативно відновлюється.

Це черговий акт тероризму проти української логістики. Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух.