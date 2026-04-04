Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила про робочу зустріч із представниками аграрного бізнесу.
-Аграрії працюють під обстрілами, втрачають людей, техніку та інфраструктуру, але продовжують виробництво, підтримують громади, економіку та продовольчу безпеку. Дякую за стійкість і роботу.
Представили інструменти підтримки:
🔸страхування воєнних ризиків — компенсація до 30 млн грн збитків;
🔸гранти на відновлення — до 16 млн грн на пошкоджене обладнання.
Окремо обговорили питання логістика в прифронтових регіонах.
Опрацьовуємо ключові питання:
🔹захист фермерів під час посівної та збору врожаю;
🔹безперешкодне вивезення зерна;
🔹програму забезпечення аграріїв засобами РЕБ.
Уряд також працює над компенсацією втрат через будівництво фортифікацій на сільськогосподарських землях. Законопроект №14117 пройшов перше читання в профільному комітеті і чекає на розгляд в залі.
Обговорили євроінтеграційні зміни, важливі для агросектору: екологічні вимоги, оцінку впливу на довкілля, податкові правила. Доручила забезпечити постійний діалог із бізнесом для формування переговорної позиції щодо вступу до ЄС.
Окремий фокус — фермери в 20-кілометровій зоні від лінії фронту. Формуємо перелік територій у Державному аграрному реєстрі та цільові програми підтримки, -повідомила Свириденко.