Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила про робочу зустріч із представниками аграрного бізнесу.

-Аграрії працюють під обстрілами, втрачають людей, техніку та інфраструктуру, але продовжують виробництво, підтримують громади, економіку та продовольчу безпеку. Дякую за стійкість і роботу.

Представили інструменти підтримки:

🔸страхування воєнних ризиків — компенсація до 30 млн грн збитків;

🔸гранти на відновлення — до 16 млн грн на пошкоджене обладнання.

Окремо обговорили питання логістика в прифронтових регіонах.

Опрацьовуємо ключові питання:

🔹захист фермерів під час посівної та збору врожаю;

🔹безперешкодне вивезення зерна;

🔹програму забезпечення аграріїв засобами РЕБ.

Уряд також працює над компенсацією втрат через будівництво фортифікацій на сільськогосподарських землях. Законопроект №14117 пройшов перше читання в профільному комітеті і чекає на розгляд в залі.

Обговорили євроінтеграційні зміни, важливі для агросектору: екологічні вимоги, оцінку впливу на довкілля, податкові правила. Доручила забезпечити постійний діалог із бізнесом для формування переговорної позиції щодо вступу до ЄС.

Окремий фокус — фермери в 20-кілометровій зоні від лінії фронту. Формуємо перелік територій у Державному аграрному реєстрі та цільові програми підтримки, -повідомила Свириденко.