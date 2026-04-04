У Баштанському районі Миколаївщини внаслідок атаки ударного дрону, тип якого встановлюється, постраждав 45-річний чоловік.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Чоловік госпіталізований, йому надається вся необхідна медична допомога. Крім того, знищено автомобіль.

У поліції додали, що вдень 4 квітня ворог атакував безпілотним літальним апаратом цивільний автомобіль Opel Insignia, який перебував біля с. Березнегувате Баштанськогорайону. Внаслідок удару зазнав травмувань 45-річний чоловік, транспортний засіб знищений вщент.

За фактом вчинення воєнного злочину слідчі розпочали досудове розслідуванняза ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

