Не встигло суспільство оговтатись після подій смертельного замаху на військовослужбовця ТЦК та СП у Львові, як у Вінниці стався черговий зухвалий напад на військовослужбовців групи оповіщення.

Про це повідомляє Вінницький ОТЦК та СП.

За попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям.

Після додаткового з’ясування обставин стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості та знаходиться у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено, як задовільний.

На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

-Вкотре наголошуємо, що заходи мобілізації є надважливими для комплектування Збройних Сил України з метою посилення обороноздатності на фронті та збереження життя цивільних у тилу.

Підкреслюємо, що будь-яке застосування сили щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, а також перешкоджання їх законній діяльності тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України, а напад на представників ТЦК та СП — це толерування інтересам ворога.

Беручи до уваги системність нападів на військовослужбовців ТЦК та СП, закликаємо громадян своєчасно виконувати свій Конституційний обов’язок, мати свідому думку та не потурати країні-агресору поки лінія фронту не перетнула вашу вулицю.