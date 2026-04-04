Фландрія разом із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) виділили $1 млн на програму підтримки дрібних фермерських господарств Миколаївської області, що серйозно постраждала внаслідок бойових дій та підриву Каховської дамби.

Ініціатива поєднує термінову матеріальну допомогу з технічною оцінкою стану ґрунтів і відновленням зрошувальних систем, щоб відновити виробничі потужності та підвищити стійкість місцевих господарств.

Про це пише AgroWeek.

Загалом проєкт охопить близько 550 сільських домогосподарств і дрібних аграріїв регіону. Конкретні заходи включають:

пряму роздачу насіння: приблизно 500 сімей отримають насіння овочів та картоплі для посівної та підвищення продовольчої самозабезпеченості;

підтримку мікрофермерів: понад 50 дрібних фермерів отримають тепличні комплекти, системи мікрозрошення та ваучери на розвиток виробництва;

технічну оцінку земель: спеціалісти проводитимуть дослідження стану ґрунтів, аби визначити ризики забруднень та необхідні відновлювальні заходи;

відновлення інфраструктури: роботи з ремонту та відновлення локальних систем зрошення, пошкоджених унаслідок руйнувань;

навчальні програми: аграрії пройдуть тренінги з кліматично стійкого землеробства для підвищення довгострокової продуктивності та адаптації до нових умов.

«Для фермерських сімей повернення до роботи – це не тільки питання наявності насіння та сільськогосподарських інструментів», — підкреслила Шахноза Мумінова, керівниця офісу ФАО в країні.

