Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яку зазвичай вважають однією з ключових союзниць Трампа в Європі, каже, що вона «не погоджується» з критикою президента США щодо європейських країн та їхньої позиції щодо війни з Іраном.

«Я продовжую вважати, що на геополітичному рівні Європа мало що може виграти від розбіжностей зі Сполученими Штатами, але наша робота полягає, перш за все, у захисті наших національних інтересів, і коли ми не погоджуємося, ми повинні це сказати», — сказала вона італійському телеканалу RAI, передає CNN.

Мелоні, яка перебуває в Саудівській Аравії для забезпечення постачання енергоносіїв до Італії, заявила, що італійська економіка відчуває на собі удар війни, і що її уряд рішуче налаштований захистити італійські сім’ї та бізнес.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зустрілася з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом у Джидді, Саудівська Аравія, у п’ятницю, 3 квітня. Саудівське інформаційне агентство/Reuters

Її коментарі прозвучали лише через кілька днів після того, як Італія заблокувала американському літаку, що прямував на Близький Схід, використання військової бази на Сицилії.

Президент США Дональд Трамп розкритикував європейських союзників за те, що вони не підтримують війну з Іраном. Раніше цього тижня він написав у соціальних мережах, що іншим країнам потрібно буде активізувати патрулювання Ормузької протоки, вирішального нафтового вузького пункту, контрольованого Тегераном. Він стверджував, що оскільки багато європейських країн більше залежать від протоки для своєї нафти, вони також повинні нести відповідальність за допомогу у її відновленні.

Італія та інші європейські країни надіслали допомогу в протиповітряній обороні союзникам у Перській затоці, але поставили під сумнів законність війни.

