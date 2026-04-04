-Сьогодні система мобілізаційних заходів вибудувала власну модель вседозволеності. Приміщення ТЦК та СП фактично перетворилися на місця несвободи без жодних юридичних підстав. У суспільстві досі існує думка, що піднімати такі факти — означає підігрувати російській пропаганді. Насправді ж ворогу підігрує саме беззаконня, адже юридичні механізми захисту не працюють, і з кожним днем ситуація лише погіршується, – вважає Дмитро Лубінець.

Черговим підтвердженням системної проблеми став моніторинговий візит до Ужгородського РТЦК та СП, проведений Представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим. Попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати кричущі порушення. Тут люди перебували тижнями — зафіксовано утримання протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів! На відео — ветеран, який демонструє посвідчення УБД, однак навіть цей статус не став підставою для його звільнення. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність: на 40–60 осіб — лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія — один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна.

-Окремо — про стан здоров’я. Зафіксовано ігнорування очевидних хвороб. На фото — чоловік із явною фізичною вадою, яку неможливо не помітити, однак його продовжували утримувати. Лише після втручання мого Представника викликали швидку чоловіку з тиском 190 на 100, який декілька днів прохав про допомогу. Його госпіталізували із загрозою життю. Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП.

Якщо найближчим часом не буде внесено кардинальних змін у систему мобілізаційних процесів, а працівники ТЦК та СП не нестимуть жорсткої юридичної відповідальності за незаконні дії — ситуація лише погіршуватиметься. Ми й надалі бачитимемо конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК та СП, адже обороноздатність не можна будувати на грубому порушенні Конституції. За результатами візиту направлено заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146, 127, 344 та 426-1 ККУ. Окремо хочу відзначити працівників Ужгородського зонального відділу ВСП за належну реакцію та сприяння моніторингу. Ситуація на моєму особистому контролі.

Мобілізація необхідна, війна триває, але все має відбуватися виключно в правовому полі. Я засуджую і незаконні дії з боку ТЦК та СП, і водночас будь-які напади на працівників цих установ. І так, це дуже прикро, що держава не може навести лад у цій системі. Якщо ситуація не зміниться негайно, на нас чекає ще більше розшарування держави та ще більші порушення прав людини, – наголошує Лубінець.