Після багатьох років роботи в таємниці, стартап-компанія під назвою R3 Bio з Річмонда, Каліфорнія, минулого тижня раптово поділилася подробицями своєї роботи, заявивши, що зібрала гроші на створення «мішків для органів» нечутливих мавп як альтернативу тестуванню на тваринах.

В інтерв’ю Wired R3 назвала трьох інвесторів: мільярдера Тіма Дрейпера, сінгапурський фонд Immortal Dragons та інвесторів LongGame Ventures, що займаються продовженням життя.

Але ця історія ще не все. І R3 не хоче, щоб цю історію розповідали.

MIT Technology Review виявив, що засновник стартапу-прихованого бізнесу Джон Шлендорн також запропонував вражаюче, медично графічне та етично заряджене бачення того, що він назвав «клонами без мозку», які мали б виконувати роль резервних людських тіл.

Уявіть собі це так: немовляча версія вас самих з достатньою структурою мозку, щоб вижити, якщо вам коли-небудь знадобиться нова нирка чи печінка.

Або ж, як варіант, він припустив, одного дня ваш мозок може бути поміщений у молодшого клона. Це може бути способом отримати друге життя за допомогою поки що гіпотетичної процедури, відомої як трансплантація тіла.

Повніший контекст пропозицій R3, а також діяльність іншого прихованого стартапу з подібними цілями, раніше не повідомлялися. Вони трималися в таємниці колом екстремальних прихильників продовження життя, які бояться, що їхні плани щодо безсмертя можуть бути зірвані клікбейтними заголовками та негативною реакцією громадськості.

А це тому, що ця ідея може звучати як щось з моторошного науково-фантастичного фільму. Одна людина, яка чула презентацію клона R3 і говорила на умовах анонімності, була приголомшена її наслідками та вражена захоплюючим виступом Шлендорна. Брифінг, за словами цієї людини, був схожий на «близьку зустріч третього роду» з «доктором Стрейнджлавом».

Ключовим натхненням для Шлендорна є вроджений дефект, при якому діти народжуються без більшої частини кори головного мозку; він показав людям медичні скани майже порожніх черепів цих дітей як доказ того, що тіло може жити без значної частини мозку.

І він розповідав про те, як виростити клон. Оскільки штучних маток ще не існує, тіла без мозку не можна виростити в лабораторії. Тому він сказав, що першу партію клонів без мозку повинні будуть носити жінки, яким за це платять. Однак у майбутньому один клон без мозку може народити іншого.

Минулого понеділка, того ж дня, коли він оголосив про себе світові в Wired, R3 надіслав нам рішуче спростування наших висновків. У ньому зазначалося, що Шлендорн «ніколи не робив жодних заяв щодо гіпотетичних «нерозумних людських клонів», [які] були б ношені сурогатними матерями». Найбільш головним із цих викликів було його наполягання на тому, що «будь-які звинувачення у намірі чи змові з метою створення людських клонів або людей з пошкодженням мозку є категорично хибними».

Але навіть Шлендорн та його співзасновниця, Еліс Гілман, здається, не можуть триматися осторонь від цієї теми. Лише у вересні минулого року пара виступила на Abundance Longevity, заході з призовим фондом у 70 000 доларів за квиток у Бостоні, організованому промоутером боротьби зі старінням Пітером Діамандісом. Хоча презентація для приблизно 40 осіб не була записана і мала бути конфіденційною, копія порядку денного заходу показує, що Шлендорн був там, щоб викласти свою «остаточну спробу перемогти старіння» на сесії під назвою «Повна заміна тіла».

За словами людини, яка була там, обговорювалися як дослідження на тваринах, так і персональні клони для отримання запасних органів. Під час презентації Гілман і Шлендорн навіть стояли перед зображенням голки для клонування. На запитання, чи йдеться про безмозкі клони, Гілман відповіла нам, що хоча поточний бізнес R3 полягає в заміні моделей на тваринах, «команда залишає за собою право проводити гіпотетичні футуристичні дискусії».

MIT Technology Review не знайшов жодних доказів того, що R3 клонував когось, або навіть будь-яку тварину, більшу за гризуна. Нам вдалося знайти документи, додаткові порядки денні зустрічей та інші джерела, що окреслюють технічну дорожню карту для того, що R3 назвав «клонуванням із заміною тіла» у листі до прихильників 2023 року. Ця дорожня карта передбачала вдосконалення процесу клонування та генетичні схеми створення тварин без повного мозку.

За словами інвесторів, головною метою збору коштів була підтримка зусиль щодо випробування цих методів на мавпах з бази в Карибському басейні. Це пропонувало шлях до ближчого бізнес-плану для більш етичних медичних експериментів та токсикологічних тестів — якби компанія змогла розробити те, що вона зараз називає мавпячими «мішками для органів». Однак ця робота явно вплинула б на будь-яку можливу версію для людини.

Хоча Шлендорн має ступінь доктора філософії, він є біотехнологічним аутсайдером, який мало публікувався і найбільш відомий тим, що колись обладнав саморобну лабораторію у своєму гаражі в районі затоки Сан-Франциско. Тим не менш, його зв’язки з експериментальною стороною науки про довголіття принесли йому мережу контактів у Кремнієвій долині та союзників у ризикованому американському агентстві з інновацій у сфері охорони здоров’я ARPA-H. Разом з його успіхом у залученні коштів від інвесторів це сигналізує про те, що концепцію безмозкого клонування має серйозно сприймати ширша спільнота вчених, лікарів та етик, деякі з яких висловили серйозні занепокоєння.

«На мою думку, це звучить божевільно», — сказав Хосе Чібеллі, дослідник Мічиганського державного університету, після того, як MIT Technology Review описав йому ідею безмозкого клонування R3. «Як продемонструвати безпеку? Що таке безпека, коли ви намагаєтеся створити аномальну людину?»

Двадцять п’ять років тому Чібеллі був серед перших вчених, які спробували клонувати людські ембріони, але він намагався отримати відповідні стовбурові клітини, а не створити дитину. «Немає меж людській уяві та способам заробляти гроші, але мають бути межі», — каже він. «І це межа створення людини, яка не є людиною».

«Дослідження доцільності»

З моменту народження вівці Доллі в 1996 році дослідники клонували собак, котів, верблюдів, коней, велику рогату худобу, тхорів та інші види ссавців. Ін’єкція клітини існуючої тварини в яйцеклітину створює ембріон-копію, який може розвиватися, хоча не завжди без проблем. Дефекти, деформації та мертвонародження залишаються поширеними.

Ці серйозні ризики є причиною того, що ми ніколи не чули про клон людини, хоча теоретично його створити можливо.

Але безмозкі клони перевертають сценарій. Це тому, що кінцева мета — створити не здорову людину, а несвідоме тіло, яке, ймовірно, потребуватиме життєзабезпечення, як-от зонд для годування, щоб залишатися живим. Оскільки це тіло матиме ДНК людини, яку копіюють, його органи будуть майже ідеальною імунологічною відповідністю.

Прихильники цієї широкої концепції стверджують, що нечутливе тіло було б етично прийнятним для вилучення органів. Дехто також вважає, що заміна свіжими, молодими частинами тіла, відома як «заміна», є найімовірнішим шляхом до продовження життя, оскільки досі жоден препарат не може повернути старіння назад.

А ще є ідея повної трансплантації тіла. «Звичайно, для пацієнтів, які проходять кріоніку, це звучить як щось справді багатообіцяюче», — каже Андерс Сандберг, відомий шведський трансгуманіст та експерт з етики майбутніх технологій. Він зазначає, що багато людей, які вирішують зберігатися в кріонічних камерах після смерті, обирають менш дорогий варіант «лише голова», тому «може бути ринок для отримання додаткового клонованого тіла».

MIT Technology Review вперше звернувся до Шлендорна два роки тому, дізнавшись, що він провів конфіденційний онлайн-семінар під назвою Body Replacement Mini Conference, на якому він представив «нещодавній лабораторний прогрес у створенні замінювальних тіл».

Згідно з копією порядку денного, на цій сесії 2023 року також була презентація експерта з клонування Янга Гі Чунга. Була ще одна презентація від Жана Ебера, який тоді був професором Медичного коледжу Альберта Ейнштейна, а зараз є керівником програми в ARPA-H, де він керує проектом з використання стовбурових клітин для відновлення пошкодженої тканини мозку. Ебер популяризував так зване замісне рішення для запобігання смерті у книзі 2020 року під назвою «Заміна старіння».

В інтерв’ю перед вступом до уряду в 2024 році Ебер описав неформальні, але «дуже спільні» стосунки зі Шлендорном. Загальна ідея полягала в тому, що для зупинки старіння один з них мав визначити, як відновити мозок, а інший – як створити тіло без нього. «Це ідеальна відповідність, чи не так? Тіло, мозок», – сказав Ебер тоді MIT Technology Review.

«Ми спробуємо зробити це таким чином, щоб це принесло певні суспільні переваги на ранніх стадіях, і нам потрібно бути готовими прийняти «ні» як відповідь, якщо виявиться, що це неможливо зробити безпечно», – написав тоді Шлендорн. Тоді він відмовився від інтерв’ю, заявивши, що перед тим, як вийти з режиму прихованості, він хоче переконатися, що переваги «обґрунтовані реальністю».

Це може виявитися складним завданням. Хоча заміна частин тіла звучить логічно, як заміна ременя ГРМ на старому автомобілі, насправді існує мало доказів того, що отримання органів від молодшого близнюка зробить ваше життя довшим.

Тим часом повна трансплантація тіла, ймовірно, буде фатальною, принаймні з урахуванням сучасних методів. В останньому випробуванні концепції, опублікованому в липні минулого року, російські хірурги видалили голову свині, а потім пришили її назад. Тварина справді вижила — слабо дихала та лакала воду зі шприца. Але оскільки її спинний мозок був перерізаний, вона була повністю паралізована. (Поки що немає перевіреного методу відновлення перерізаного спинного мозку.) В акті милосердя лікарі позбавили свиню життя приблизно через 12 годин.

Навіть деякі інвестори R3 кажуть, що ця справа є ризикованим проектом з низькими шансами, подібним до колонізації Марса. Боян Ван, керівник Immortal Dragons, виступав на конференціях з питань довголіття про технологію заміни тіла, маючи на увазі можливість того, що «коли прийде час, ви зможете пересадити свій мозок у нове тіло». Ван підтвердив у січневій дзвінку в Zoom, що мав на увазі R3 і що він інвестував 500 000 доларів у компанію під час раунду збору коштів у 2024 році.

Але з моменту здійснення інвестицій, за словами Ванга, він став менш оптимістичним. Тепер він розглядає трансплантацію всього тіла як «дуже нездійсненну, навіть не дуже наукову» та «далеку від надії на будь-яке реалістичне застосування».

Тим не менш, за його словами, інвестиції в R3 відповідають його філософії неортодоксальних ставок, які можуть стати проривом у боротьбі зі старінням. «Що насправді може зрушити справу з мертвої точки?» — запитує він. «Тому що час спливає».