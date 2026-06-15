Внаслідок російської атаки на Київ 15 червня виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

-Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України.

Виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.

На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам’ять та історію.

Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам’яті, історії та самобутності українського народу.