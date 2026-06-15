Внаслідок російського обстрілу, який відбувається зараз, вночі 15 червня, горить дах одного з найбільш святих місць християнського світу — Успенського собору Печерської лаври у Києві, — повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

“Просимо про молитву за врятування святині від знищення. Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства.

Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився? Пресвятая Богодице, зупини ірода!”

За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. росіяни СВІДОМО вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь!, — начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У Києво-Печерській лаврі організували термінову евакуацію святинь і богослужбових предметів.

Мова, зокрема, про стародавні ікони, антимінсіви та інші цінності, повідомив єпископ Авраамій. Триває ліквідація наслідків атаки.

ЗВЕРНЕННЯ ЄПИСКОПА АВРААМІЯ ЩОДО ПОДІЙ У КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ ВНАСЛІДОК МАСШТАБНОЇ НІЧНОЇ російської АТАКИ НА КИЇВ

У ніч на сьогодні столиця України зазнала однієї з наймасштабніших атак за останній час. Внаслідок масованого повітряного удару постраждали житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури, а також територія Києво-Печерської Лаври – унікальної духовної, історичної та культурної святині України, яка протягом багатьох століть залишається одним із головних центрів православного життя та невід’ємною частиною світової культурної спадщини.

У перші години після надзвичайної події ми не мали можливості оперативно оприлюднити офіційне повідомлення. Уся моя увага братії, духовенства, працівників та відповідних служб була зосереджена на невідкладних заходах із захисту святинь та забезпечення їхньої безпеки. Передусім було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, але й національну та загальнолюдську цінність.

Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині. На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події.

Сьогодні ми можемо офіційно повідомити, що Києво-Печерська Лавра, яка є не лише національною святинею українського народу, але й визначною пам’яткою світового значення, опинилася серед об’єктів, які зазнали впливу цієї масштабної атаки. Кожне пошкодження, завдане такому місцю, є болісною втратою не лише для віруючих, але й для всіх людей, які усвідомлюють значення духовної, культурної та історичної спадщини для майбутніх поколінь.

Закликаємо міжнародну спільноту, представників релігійних організацій, культурних інституцій та всіх людей доброї волі звернути увагу на необхідність захисту духовної та культурної спадщини України в умовах триваючої війни. Збереження таких святинь є спільною відповідальністю перед історією, сучасністю та майбутніми поколіннями.

Просимо всіх небайдужих піднести молитви за перемогу та мир в Україні, за Київ, за всіх постраждалих від цієї атаки, а також за збереження святинь Києво-Печерської Лаври. Віримо, що навіть у найважчі часи духовна спадщина, віра та єдність народу залишаються тими основами, які неможливо зруйнувати жодною силою.

Ми продовжуватимемо інформувати громадськість про стан святинь та результати обстеження пошкоджень. Дякуємо всім за підтримку, співчуття та молитви.