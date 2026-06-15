Сьогодні вночі росіяни знов здійснили атаку на мирних українців.

За даними моніторів, на Київ летіло більше 25 балістичних ракет та орієнтовно 7 Цирконів, а також орієнтовно по 1 балістичній ракеті – на Дніпро та Харків. Всього було застосовано орієнтовно 480 ударних дронів та орієнтовно 28 крилатих ракет Х-101.

Внаслідок атаки є не тільки значні руйнування цивільної інфраструктури, а й жертви.

Так, за інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 – поранено.

Згідно інформації ДСНС України, внаслідок атаки в кількох районах столиці зафіксовано пожежі, руйнування та пошкодження в житлових будинках і цивільної інфраструктури.



Оболонський район: внаслідок влучань виникло загоряння 30-ти автомобілів, пожежі складських приміщень, зафіксовано пошкодження житлових будинків, вибиті вікна та двері. В одному з багатоквартирних житлових будинків виникла пожежа та руйнування між 3 та 4 поверхами. Також зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок з подальшим повторним влучанням.

Виявлено 2 потерпілих і передано медикам.



Подільський район: внаслідок влучань виникли пожежі у приватному та багатоквартирному житлових будинках.



Печерський район: зафіксовано влучання у житлові будинки з подальшими пожежами. В одному із храмів столиці (мова йде про головний храм Києво-Печерської Лаври — Успенський собор, який був збудований у 1078 році, зазнав руйнувань під час монгольської навали в 13 столітті, підірваний під час Другої світової війни, – прим.Інше ТВ) сталося загорання даху на площі 800 кв. м.



Солом’янський район: влучання у 9-поверховий житловий будинок із пожежами на 5–6 поверхах.

Врятовано 12 осіб, з них 3 дитини.



Голосіївський район: виникли пожежі у складській будівлі, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури.



Шевченківський район: влучання у нежитлову будівлю, житлові будинки та торговельні об’єкти. В 25-поверховому житловому будинку врятовано 3 осіб, ще 1 особу деблоковано з ліфта та передано медикам з опіками. Пожежу локалізовано.



Дніпровський район: попередньо пошкоджено приватний житловий будинок.



Деснянський район: загорання на території закладу освіти.



Дарницький район: падіння уламків з подальшим горінням.



Святошинський район: зафіксовано пошкодження житлових будинків без подальшого горіння.

Також вночі під атакою «шахедів» був і Миколаїв. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, росіяни атакували об’єкти інфраструктури. Виникла пожежа, всі служби працюють. Станом на 00.20 було без постраждалих.