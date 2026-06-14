Шумна битва розгорається в цьому зазвичай тихому чеському лісі поблизу Хлума. Ельфи, гноми та люди борються з орками та вовкулаками.

Це реконструкція легендарної Битви п’яти ввоїнств, описаної в повісті «Гоббіт» Джона Толкіна, йдеться в сюжеті телеканалу NTD.

У рольовій грі беруть участь 750 осіб з Чехії, Литви та Словаччини.

В оригінальній Битві п’ятьох воїнств переможцями вийшли люди, ельфи та гноми. Тут перемагає та команда, яка зможе доставити віз зі своїм командиром на вершину гори за 45 хвилин.

Це вже четверта така реконструкція в Чехії. Захід організовує чеська асоціація Rolling, яка розробляє рольові та освітні ігри.

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