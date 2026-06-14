Те, що мало стати незабутньою порцією адреналіну та яскравим спогадом, завершилося найжахливішим чином — смертю 21-річної студентки Марії Едуарди Родрігес де Фрейтас. У суботу в бразильському місті Лімейра працівники фірми, яка організовувала екстремальні стрибки, скинули дівчину з мосту, просто забувши прикріпити до її спорядження страхувальний канат. Момент цієї страшної трагедії потрапив на відео, яке миттєво поширилося мережею.

Про це повідомляє Сzechia-online, передає Інше ТВ.

Як повідомляє видання O Globo, дівчина заплатила організаторам атракціону близько 180 бразильських реалів (орієнтовно 30 євро). Вона хотіла спробувати роуп-джампінг — так званий маятниковий стрибок. На відміну від банджі-джампінгу, де використовується еластична гума, тут застосовують міцну альпіністську мотузку. Її мали пристебнути до спеціальної системи, яку заздалегідь одягли на талію та стегна Марії.

Проте на місці стався тотальний і абсолютно безвідповідальний збій у діях персоналу. Дівчині одягли захисну систему, зафіксували карабіни і навіть видали шолом — але забули про найголовніше: під’єднати сам канат до альпіністського спорядження. Після цього троє працівників підняли студентку над головою, підійшли до краю і просто кинули її в порожнечу.

«Канат! Люди, канат!» — почали розпачливо кричати очевидці, коли зрозуміли, що сталося.

Студентка впала з висоти близько 40 метрів і загинула на місці. За даними CNN Brasil, присутні на мосту люди намагалися самотужки реанімувати потерпілу до приїзду медиків, але врятувати її було неможливо.

Увесь цей жах на камеру телефону зняв хтось із натовпу. Поки що невідомо, чи це був хтось із друзів Марії, чи наступний клієнт у черзі на стрибок. Наречений загиблої дівчини від побаченого отримав сильний психологічний шок і був госпіталізований.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

Поліція Бразилії зреагувала жорстко, затримавши шістьох організаторів заходу. При цьому частина персоналу, усвідомивши наслідки, намагалася втекти з місця злочину. Журналісти видання O Globo намагалися зв’язатися з компаніями Entre Cordas та Ih Voei, чиї назви були розміщені на фірмовому одязі працівників, проте жодних коментарів від них отримати не вдалося.

Зараз слідчі розглядають можливість перекваліфікації справи зі «вбивства з необережності» на значно суворішу статтю — «вбивство з усвідомленим ризиком». Якщо провину доведуть у такому контексті, горе-інструкторам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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