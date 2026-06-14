Україна виграє війну безпілотників. Тепер їй потрібно завоювати прихильність Трампа. Здобутки на полі бою та угоди з Європою щодо безпілотників дали Києву рідкісні переваги напередодні саміту світових лідерів G7, пише Politico.

В Україні закінчуються ракети-перехоплювачі Patriot, а президент Дональд Трамп поглинутий Іраном. Але вперше за багато років Київ набирає позицій.

Безпілотники країни перерізають російські лінії постачання та розтягують її військові та економічні ресурси. Її збройні сили отримали вигоду від значних технологічних розробок; лінія фронту значною мірою стабілізувалася; і Київ вперше з 2023 року повернув собі більше території, ніж втратив. Все це купило Україні те, чого вона давно не мала: час.

Це може дати союзникам рідкісну можливість на майбутньому саміті світових лідерів G7 переконати Трампа, що йому потрібно звернути увагу на конфлікт і тиснути на союзників, щоб вони заповнили прогалини — від протиповітряної оборони до зброї далекого удару — перед наступним російським наступом.

Президент України Володимир Зеленський намагався скористатися цією райдужною картиною, активізуючи свою дипломатичну взаємодію зі США та Європою, водночас публічно та приватно звертаючись до президента Росії Володимира Путіна з проханням обговорити, як завершити війну. Нагальне питання зараз полягає в тому, як збільшити підтримку Заходу достатньо, щоб Росія погодилася на добросовісні переговори.

«Є визнання того, що ситуація вже не така гаряча, як раніше», – сказав високопоставлений чиновник Білого дому. «Є невеликі сутички. Але це не так, як було два роки тому чи рік тому».

Трамп минулого року розкритикував Зеленського за те, що він не погодився на угоду, і звинуватив його в перебільшенні своїх можливостей. Але це було до того, як перспективи Києва покращилися. Європейські дипломати заявили, що саміт G7, який розпочнеться в понеділок, має стати шансом для прихильників України чітко заявити про свою підтримку Києва проти Росії, зокрема за допомогою військових та фінансових засобів.

«Європейці сьогодні беруть на себе майже 100 відсотків допомоги Україні, але для наших партнерів по G7, зокрема Сполучених Штатів, все ще важливо продовжувати робити свій внесок – або принаймні не послаблювати свою підтримку ще більше», – сказав дипломат з великої країни ЄС, якому, як і іншим, було надано анонімність для обговорення конфіденційних планів саміту.

ЄС покривав фінансові потреби України в найближчі місяці за рахунок кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Але Київ прагне щонайменше 20 мільярдів євро, щоб подвоїти свої успіхи на полі бою проти Росії.

«Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав високопоставлений чиновник з питань оборони України.

Світові лідери, включаючи Трампа, зустрінуться із Зеленським на двогодинній сесії в Евіан-ле-Бен. Але чи будуть Трамп і Зеленський розмовляти віч-на-віч на саміті, поки що незрозуміло. Посадовець Білого дому заявив, що жодної зустрічі не заплановано, тоді як український чиновник сказав, що щось ще можна домовитися, (а президент Зеленський стверджує, що домовився про зустріч під час телефонної розмови, – ІншеТВ).

Важливим питанням є майбутнє мирних переговорів між Україною та Росією. Хоча США відступили на тлі іранської кризи, міністр закордонних справ України заявив перед самітом G7, що Київ все ще бачить, що Вашингтон очолює переговори. Різниця зараз полягає в тому, що Україна хоче, щоб європейські лідери також брали участь, хоча питання про те, хто може представляти європейців, є предметом гарячих і безрезультатних дебатів.

Як Київ, так і його європейські союзники погоджуються, що спільний підхід до майбутніх мирних переговорів має виключати надання територіальних поступок Москві без юридичного визнання Росії у спірному регіоні Донбасу.

Навіть попри здобутки Києва, Росія все ще змогла завдати шкоди Україні та її інфраструктурі. Зеленський заявив, що Україна використовує від 60 до 70 ракет-перехоплювачів на місяць. Це більше, ніж зараз виробляє Raytheon, американський виробник системи.

Український лідер прагне отримати дозвіл США на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot на внутрішньому ринку та попросив Німеччину надати десятки ракет-перехоплювачів зі своїх запасів в обмін на ті, які Київ виробить пізніше.

«Зеленський чітко дав зрозуміти, що йому потрібно більше ракет», – сказав чиновник Білого дому.

Невизначеність навколо мирної угоди з Іраном лише посилює відволікання Вашингтона на Близькому Сході. Помічники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер є головними переговірниками як з іранського, так і з російсько-українського конфліктів. Вони продовжували спілкуватися із Зеленським та його командою, зокрема й цього місяця, але Білий дім не очікує жодного негайного прогресу.

Державний секретар Марко Рубіо заявив минулого місяця, що зусилля США щодо сприяння дипломатичному врегулюванню «зайшли в глухий кут».

Європейці, ймовірно, використовуватимуть G7, щоб переконати США у перевагах укладення угоди з Україною щодо використання дронів.

Київ висунув цю ідею минулого літа, але адміністрація Трампа відмовилася. Президент не хоче, щоб його сприймали як такого, хто дає Зеленському перемогу, сказав один європейський чиновник, який мав розмови всередині адміністрації Трампа.

Але Київ знайшов інших партнерів, які готові до цього. Українці підписали низку угод про промислову співпрацю з Великою Британією, Німеччиною та…Канада вироблятиме дрони в масштабах, яких українська промисловість досі намагається досягти.

Група британських компаній поставить Україні 120 000 дронів цього року в рамках серії угод, підписаних протягом минулого року. Канада уклала аналогічну угоду з Україною щодо будівництва дронів та їх відправлення на фронт. Німецький оборонний гігант Rheinmetall та багатонаціональні європейські виробники ракет також співпрацюють з українськими компаніями в програмах ракетної та бронетехніки цього року.

Європа також зробила нерішучі кроки до пошуку прямих контактів з росіянами, включаючи зустріч у Москві послів Великої Британії, Німеччини та Франції з представником Росії.

Але ЄС розділився в думках щодо того, чи варто шукати офіційний канал переговорів з Москвою. І залишається незрозумілим, чи готовий Путін сісти за стіл переговорів з європейськими лідерами.

Україна також тиснула на США та їхніх союзників, щоб вони посилили економічний тиск на Москву, але отримала неоднозначні результати, особливо від Вашингтона. ЄС ухвалив свій 20-й пакет санкцій проти Росії у квітні, але утримався від центральної заборони на морські перевезення російських нафтових танкерів, сподіваючись, що США підтримають ці зусилля на саміті G7, повідомили два європейські чиновники.

Вашингтон рухався в протилежному напрямку. З березня він послабив санкції проти Росії та видав серію 30-денних винятків для експорту нафти, щоб стабілізувати ринки, схвильовані війною з Іраном.

Як мінімум, збереження інтересу Трампа до боротьби України було б перемогою для Києва та його прихильників. Макрон сподівається запросити Трампа на приватну вечерю у Версалі, щоб допомогти зміцнити його зобов’язання щодо України та інших важливих для Європи питань. Трамп, принаймні поки що, не планує туди їхати.

Евіан – це лише перша зупинка в серії дипломатичних форумів з високими ставками цього літа. Польща та Україна спільно проводять конференцію з відновлення України в Гданську невдовзі після саміту G7. Потім відбудеться саміт НАТО з високими ставками в Анкарі, де підтримка України та витрати на оборону будуть важливими. А після цього Макрон скликає зустріч так званої Коаліції бажаючих, тобто країн, які зобов’язалися надати війська та підтримку після закінчення війни.