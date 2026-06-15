Президент США Дональд Трамп повідомив, що війна проти Іран закінчена.

«Угода з Ісламською Республікою Іран тепер повністю завершена. Вітаю всіх! Цим я повністю санкціоную безмитне відкриття Ормузької протоки, і, одночасно з цим, санкціоную негайне зняття військово-морської блокади Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай тече нафта! Президент ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП».

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф – головний посередник у переговорах – повідомив, що офіційна церемонія відбудеться в п’ятницю, 19 червня, у Швейцарії.

“Після інтенсивних переговорів ми раді оголосити, що мирна угода між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран ДОСЯГНУТА. Обидві сторони заявили про негайне та остаточне припинення військових операцій на всіх фронтах, включаючи Ліван.

Офіційна церемонія підписання відбудеться у п’ятницю, 19 червня, у Швейцарії.

Ми хотіли б подякувати Сполученим Штатам Америки та Ісламській Республіці Іран за їхню відданість пошуку дипломатичного вирішення конфлікту. Ми також хотіли б висловити нашу щиру вдячність нашим братам у цих посередницьких зусиллях, чудовому керівництву Держави Катар, за їхню підтримку в досягненні цієї угоди. Я також хотів би особливо подякувати далекоглядному керівництву Королівства Саудівська Аравія та Республіки Туреччина за їхній величезний внесок у цьому відношенні.

З набуттям угоди посередники сприятимуть серії зустрічей цього тижня. Ці обговорення перед її впровадженням закладуть основу для технічних переговорів та офіційної церемонії підписання”, – йдеться у повідомленні.