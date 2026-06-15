Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осіб
танків – 12 025 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 763 (+10) од.
артилерійських систем – 44 082 (+72) од.
РСЗВ – 1 870 (+2) од.
засоби ППО – 1 420 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314) од.
крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416) од.
спеціальна техніка – 4 296 (+8) од.
Дані уточнюються.