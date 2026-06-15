У суботу, 13 червня, у Миколаєві відбувся фінальний день чемпіонату Миколаївської області з баскетболу серед аматорських команд сезону 2025/2026.

Про подію повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Сезон 2025/2026 став знаковим для баскетбольної спільноти регіону, адже це був перший чемпіонат Миколаївської області серед аматорських команд, проведений після початку повномасштабного вторгнення.

Участь у змаганнях взяли шість команд: «Легіон» (Миколаїв), НУК (Миколаїв), «Титани» (Вознесенськ), СДЮСШОР-4 (Миколаїв), «Зоря»-«Машпроект» (Миколаїв) та «МДЕМ» (Миколаїв).

У матчі за бронзові нагороди зустрілися команди СДЮСШОР-4 (Миколаїв) та «Титани» (Вознесенськ). Поєдинок пройшов у напруженій боротьбі та завершився перемогою представників Вознесенська з рахунком 74:70.

У фінальному матчі чемпіонату баскетбольний клуб «Легіон» (Миколаїв) переміг команду НУК (Миколаїв) з рахунком 86:60 та став чемпіоном Миколаївської області сезону 2025/2026.

За підсумками чемпіонату було сформовано символічну збірну:

Олександр Дудник – СДЮСШОР-4 (Миколаїв);

Данііл Романов – «Титани» (Вознесенськ);

Денис Котляр – «Титани» (Вознесенськ);

Євгеній Гуржій – НУК (Миколаїв);

Ігор Сільковський – «Легіон» (Миколаїв).

MVP фіналу визнано Олексія Онуфрієва «Легіон» (Миколаїв).

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині підбили підсумки баскетбольного сезону 2025/2026