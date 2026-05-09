У спортивному комплексі «Надія» відбувся урочистий захід, присвячений підбиттю підсумків баскетбольного сезону 2025/2026 у Миколаївській області.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Під час заходу учасники – перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, президент Федерації баскетболу Миколаївщини Георгій Решетілов, віцепрезидент Федерації, головний тренер «Ніко-Баскет-ЦОП» Валентин Берестнєв, віцепрезидент Федерації, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв, представники Федерації баскетболу Миколаївщини, тренери та спортсмени – підбили підсумки виступів миколаївських команд у всеукраїнських змаганнях, обговорили ключові досягнення сезону та окреслили подальші напрями розвитку баскетболу в регіоні.

Однією з головних подій сезону став дебют команди «Ніко-Баскет-ЦОП» у Суперлізі GGBET – елітному дивізіоні українського баскетболу. За підсумками регулярного чемпіонату команда посіла сьоме місце та вийшла до першого раунду плейоф.

Команда «Ніко-Баскет-2» успішно виступила у чоловічій Вищій лізі. Колектив дійшов до серії матчів за бронзові нагороди та завершив сезон у четвірці найсильніших команд.

Жіноча команда «СДЮСШОР-4-Ніко-Баскет» представила Миколаївську область у жіночій Вищій лізі та посіла восьме місце, отримавши важливий досвід виступів на національному рівні.

Під час підбиття підсумків сезону також були відзначені меценати та партнери, які сприяють розвитку баскетбольного клубу «Ніко-Баскет-ЦОП» та Федерації баскетболу Миколаївщини.

Представників трьох команд відзначено пам’ятними сувенірами та подарунками. Зокрема, гравці «Ніко-Баскет-ЦОП» отримали грошові премії за рахунок Федерації баскетболу Миколаївщини.

Окремо грошовими винагородами були відзначені тренери команд – Валентин Берестнєв, Олександр Цикалюк, Микита Горячий, Володимир Терентьєв та Денис Роздобудько.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку квітня «Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» і завершив виступи у Суперлізі