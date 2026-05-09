Кабінет Міністрів України підготував зміни до Державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони.

Пропонується виділити додаткові 1,56 трлн гривень, зокрема на потреби грошового забезпечення для військовослужбовців, повідомляють в Міністерстві оборони України.

Збільшення видатків стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Цього року Україна має отримати 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро – на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні.

Загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн гривень – передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Додаткові 1,56 трлн гривень для сектору безпеки і оборони підуть на:

грошове забезпечення військовослужбовців – 174,3 млрд гривень;

розвиток озброєння та військової техніки – 1,37 трлн гривень;

резерв для сектору безпеки і оборони – 14,6 млрд гривень.

Окремо передбачено додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї.

Як повідомляло Інше ТВ, 100 тисяч і 90 днів відпустки: які виплати та пільги отримують військові після звільнення з полону