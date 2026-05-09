8 травня у Миколаєві до Дня Європи відбувся відкритий міський турнір «Південна сила духу» серед ветеранів війни, представників силових структур та осіб з інвалідністю.

Змагання зібрали рекордну кількість учасників – 88 спортсменів. У турнірі взяли участь ГО фізкультурно-оздоровчого клубу осіб з інвалідністю «Вікторія», Миколаївський регіональний центр «Інваспорт», ветерани морської піхоти та амбасадори БФ «Сталеві», ГО «Г.А.Р.Т.», ГУ Національної поліції, ДСНС, військова частина 3039 Національної гвардії України, органи прокуратури України, рота поліції особливого призначення в Миколаївській області, а також спортивний клуб GYMStyle.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Під час заходу організатори відзначили людей, які активно підтримують розвиток ветеранського спорту в місті. Подяки управління у справах фізичної культури і спорту міськради отримали Олександр Руснак та Павло Познанський.

Також на турнірі урочисто вручили посвідчення спортсменам, які здобули спортивний розряд кандидата у майстри спорту України. Відзнаки отримали КМС України з параармреслінгу, ветеран війни Микола Палій, КМС з параармреслінгу Нікіта Орлов та КМС з фехтування на візках, ветеран війни Михайло Ширяєв.

Представникам кожної команди подарували футболки із зображенням легендарної української чемпіонки з фехтування Ольги Харлан.

Учасники змагалися у чотирьох дисциплінах: веслуванні на тренажерах, багатоповторному жимі, боччі та настільному тенісі.

Для переможців та учасників турніру підготували пам’ятні медалі та грамоти. Крім того, від БФ «Сталеві» чемпіони змагань отримають цінні подарунки – сертифікати на спортивне обладнання.

